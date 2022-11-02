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Adana'da 11 hırsızlık olayına karışan zanlı saklandığı barakada yakalandı

02.11.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tutuklanan şüphelinin gerçekleştirdiği bazı hırsızlık olayları güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da 11 hırsızlık olayına karışan zanlı, saklandığı barakaya düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde son bir ayda 3 motosiklet ve 8 elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmayla hırsızlıkların tamamını benzer olaylardan emniyette 26 suç kaydı bulunan Hüseyin O'nun (20) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüpheli Hüseyin O, adresinde yapılan aramada bulunamadı.

Polis ekibi, yaptığı geniş kapsamlı araştırmayla zanlının bir aydan bu yana Gülbahçesi Mahallesi'nde bulunan bir narenciye bahçesindeki barakada saklandığını belirledi.

Barakaya düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. Barakada bulunan yastık, döşek ve yorganı şüphelinin evinden getirdiği tespit edildi.

Zanlının kendisini gözaltına alan ekiplere, yakalanma korkusuyla bir aydır evine gidemediğini ve ailesine hasret kaldığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin bazı motosiklet ve elektrikli bisikletleri kilitlerini kırarak çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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