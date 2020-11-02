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Adana’da 167 litre sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 15:44 | Son Güncelleme

Adana’nın Karataş ilçesinde 167 litre sahte içki ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca ilçeye bağlı Bahçe Mahallesi’nde kaçak içki imal edildiğinin belirlenmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 6 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adana’da 167 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’nın Karataş ilçesinde 167 litre sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca ilçeye bağlı Bahçe Mahallesi’nde kaçak içki imal edildiğinin belirlenmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 6 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şahısların evlerinde 167 litre el yapımı olduğu değerlendirilen sahte rakı, sahte rakı yapımında kullanılan damıtma boru sistemi, kaynatma kazanı ve satışında kullanılan yarım litrelik 20 adet ve beş litrelik 10 adet pet şişe, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Kaçak içki yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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