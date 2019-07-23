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Adana'da 2 çocuğun suda kaybolduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 13:55 | Son Güncelleme

Sulama kanalında oyun oynarken akıntıya kapılan 4 çocuğun kurtarıldığı olayda kaybolduğu öne sürülen 2 çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmadı - Çocuklar hakkında herhangi bir kayıp başvurusunda bulunulmaması üzerine çalışmalar durduruldu

Adana'da, sulama kanalında oynarken akıntıya kapılarak kaybolduğu ileri sürülen 2 çocuğu arama çalışmaları, herhangi bir ize ulaşılamaması ve haklarında kayıp başvurusunda bulunulmaması üzerine durduruldu.

Merkez Yüreğir ilçesinde dün DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında oyun oynarken bir anda akıntıya kapılarak sürüklenen 4 çocuğun kurtarıldığı olayda kaybolduğu iddia edilen 2 çocuğun bulunması için kanala verilen suyun akışı kesildi.

Suyun çekildiği kanalda yapılan aramalarda kaybolduğu öne sürülen çocuklara dair herhangi bir ize ulaşılamadı.

Güvenlik güçlerine dünden bu yana kayıp çocuk başvurusu da yapılmadığı için arama çalışmaları durduruldu.

- Olay

Levent Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında oyun oynarken bir anda akıntıya kapılarak sürüklenen 1'i kız 4 çocuk çevredeki vatandaşlarca kurtarılmıştı.

Olayda, 2 çocuğun da akıntıya kapılarak kaybolduğunun belirtilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekiplerince kanalda arama çalışması başlatılmıştı.

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