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  4. Adana’da 2 milyon 700 bin makaron ele geçirildi

Adana’da 2 milyon 700 bin makaron ele geçirildi

14.02.2021 10:12 | Son Güncelleme:
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Adana’da 2 milyon 700 bin makaron ele geçirildi

Adana’da polis 2 milyon 700 bin adet makaron ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı.

Adana’da polis 2 milyon 700 bin adet makaron ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmalarda polis D-400 karayolunda iki kamyonetten şüphelenip durdurdu. Polis kamyonetlerde yaptığı aramada 2 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirdi. Olaylarla ilgili 3 zanlı yakalandı.
Zanlılar sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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