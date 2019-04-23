Adana'da 23 Nisan coşkusu

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Bir günlüğüne Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın makamına oturan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Neva Altıner, bütün okullara kütüphane yapılması talimatını verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Uğur Mumcu Meydanı’nda resmi kutlama programı düzenlendi. Etkinliğe, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü, öğrenciler ile aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Nisan mesajının okunduğu etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, TBMM'nin kuruluş yıldönümünün önemine vurgu yaptıktan sonra çocukların bayramını kutladı. Daha sonra ilkokul öğrencileri 23 Nisan ve vatan temalı duygu dolu şiirler okudu. Etkinlik, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin modern dans, halk oyunları, jimnastik, mehteran gösterileri ve müzik dinletisiyle son buldu.

'EKSİKLER GİDERİLSİN' TALİMATI

Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın makamına, Hüseyin Avni Coş İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Neva Altıner oturdu. İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun’a talimatlarını veren Altıner, kitap okumayı çok sevdiğini belirterek tüm okullara kütüphaneler kurulmasını ve okullardaki eksikliklerin giderilmesini istedi.

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