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  4. Adana’da 29 saniyelik kuyumcu soygunu güvenlik kameralarına yansıdı

Adana’da 29 saniyelik kuyumcu soygunu güvenlik kameralarına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 23:00 | Son Güncelleme

Adana’da yüzü maskeli silahlı 2 şahsın girdikleri kuyumcudaki soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin 29 saniyede soygunu gerçekleştirdiği görüldü.

Adana’da 29 saniyelik kuyumcu soygunu güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, akşam saatlerinde Gülbahçesi Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi.

İŞYERİ SAHİBİNE SİLAH DOĞRULTTU

Yüzü maskeli 2 kişinin soygunu gerçekleştirdiği saniyeler güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcuya giren bir kişi, girer girmez bir kişinin yakasından tutarken diğer kişide işyeri sahibi Yaşar Çetinkaya’ya (68) tabancı doğrultu.

3 TANE YÜZÜK ÇALDILAR

Şüphelilerden birisi silahın kabzası ile yüzüklerin bulunduğu tezgahın camını kırdı. Daha sonra camı kıran şüpheli 3 tane yüzük çaldı. Şüpheliler olayı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden kaçması anbean güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarında devam ediyor. (İHA)

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