Adana’da 29 saniyelik kuyumcu soygunu güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, akşam saatlerinde Gülbahçesi Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi.

İŞYERİ SAHİBİNE SİLAH DOĞRULTTU

Yüzü maskeli 2 kişinin soygunu gerçekleştirdiği saniyeler güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcuya giren bir kişi, girer girmez bir kişinin yakasından tutarken diğer kişide işyeri sahibi Yaşar Çetinkaya’ya (68) tabancı doğrultu.

3 TANE YÜZÜK ÇALDILAR

Şüphelilerden birisi silahın kabzası ile yüzüklerin bulunduğu tezgahın camını kırdı. Daha sonra camı kıran şüpheli 3 tane yüzük çaldı. Şüpheliler olayı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden kaçması anbean güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarında devam ediyor. (İHA)

