Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık S.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde gece vakti otomobilinde S.Ş'ye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak S.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.B, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı S.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

