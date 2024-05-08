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Twitter için 'yankı odası gibi' dedi, TikTok için noktayı koydu! CHP lideri Özel: Daha kötü sonuçlar doğurabilir!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.05.2024 09:41
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına ilişkin "Twitter'ı değil sokağı dinledik” sözlerine açıklık getirdi. Onedio'nun sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel, geçtiğimiz günlerde gündem olan TikTok’un kapatılmasıyla ilgili tartışmalara da değindi. Özel, "Daha da kötü sonuçlar doğabilir" diye konuştu.

Twitter için 'yankı odası gibi' dedi, TikTok için noktayı koydu! CHP lideri Özel: Daha kötü sonuçlar doğurabilir!

31 Mart seçimlerinde sandıktan birinci parti çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Genel Başkan Özgür Özel'in sonuçlarla ilgili yaptığı değerlendirme dikkat çekmişti. Onedio'dan Deniz Şen'in sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel, “Twitter’ın toplumdaki algıyı birebir yansıttığını düşünmek büyük bir hata. Twitter'ı değil sokağı dinledik” sözlerine açıklık getirdi.

"TWITTER BİR YANKI ODASI GİBİ"

''Twitter eğer şartlar birazcık kötüye gidiyorsa, insanların morali bozuksa bir linç kampanyasına dönüyor ve bir yankı odası gibi git gide ses büyüyor, her tarafa sarıyor, hatta gerçeğin bile üstünü örtebiliyor'' diyen Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti:

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"SOKAKTA HER ZAMAN KARŞILIĞI OLMUYOR"

''Şimdi moraller yüksek tabii ama, Twitter’ın kanaat yapıcı ve gerçeği yönlendirici bir etkisi var ama bu etki her zaman doğruya yönlendirmiyor. Ben elbette Twitter’a bakıyorum, aktif olarak kullanıyorum. Milletvekili olduğum dönemde de en çok takipçisi olan milletvekili bendim ama gerçek anlamda Twitter’ı dinlemek yerine sokağın sesini dinlemek daha organik ve gerçekçi siyaset üretmeye katkı sağlıyor. Twitter’daki fikirleri reddetmiyorum ama orada oluşan kanaatin sokakta her zaman karşılığı olmuyor.''

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"TIKTOK’U KAPATARAK HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"

Özgürlükçü ve her türlü yasaklamaya karşı olduklarının altını çizen Özgür Özel, ''Türkiye’de TikTok belli bir toplum kesiminin sosyalleştiği, birbirinden haberdar olduğu, hayata bir anlamda psikolojik olarak dokunduğu çok önemli bir mecra. Bunu reddetmek yerine, TikTok’ya yaşananların ne olduğunu anlamaya çalışmak lazım. Siz TikTok’u kapatsanız da TikTok ihtiyacı varsa ya da orada ortaya çıkan akımlar, davranış biçimlerinin sebebini anlamadıktan sonra TikTok’u kapatarak hiçbir şey yapamazsınız. Hatta belki TikTok’a akan enerjinin bambaşka mecralara akmasıyla daha da kötü sonuçlar doğabilir'' dedi.

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Yasaklamanın çare olmadığına işaret eden Özel, son olarak şunları söyledi:

''TikTok’ta bizim de hoşumuza gitmeyen, anlam veremediğimiz, beğenmediğimiz yaklaşımlar, paylaşımlar olabiliyor. Önemli olan bu meselenin sosyolojisini anlamak. Yasaklamak hiçbir şeye çare değildir. Yasaklar bazı davranış biçimlerini ve alışkanlıkları yer altına indirir ve bu son derece sorunludur. Görünür olması rahatsızlık duyulan hususlara, sosyolojik, toplumsal çözümler üretilmesi lazım. Siyasetçilerin bir işi de budur.''

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