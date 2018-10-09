Adana'da ATM'de kart kopyalama düzeneği bulundu

Adana'da bir bankaya ait ATM'de kart kopyalama aparatları ele geçirildi.
Merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda bir bankaya ait ATM'ye para nakli yapan yetkililer, makinede kart yerleştirilen yuvanın sahte olduğunu belirledi.
Durumun bildirildiği İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM üzerinde yaptıkları çalışmada, kart yuvasında kopyalama yapan bir aparat ile makinenin tavanına silikonla yapıştırılmış halde mikrofon ve kamera barındıran mekanizma buldu.
ATM'den sökülen düzenekler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Bu arada banka görevlileri, kart yuvasının sahte olduğunu belirlemeden hemen önce ATM'den para çeken iki üniversite öğrencisini kartlarını iptal ettirmeleri konusunda uyardı.
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