HABER

Adana'da ATM'de kart kopyalama düzeneği bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 18:57 | Son Güncelleme

Adana'da ATM'de kart kopyalama düzeneği bulundu

Adana'da bir bankaya ait ATM'de kart kopyalama aparatları ele geçirildi.

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda bir bankaya ait ATM'ye para nakli yapan yetkililer, makinede kart yerleştirilen yuvanın sahte olduğunu belirledi.

Durumun bildirildiği İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM üzerinde yaptıkları çalışmada, kart yuvasında kopyalama yapan bir aparat ile makinenin tavanına silikonla yapıştırılmış halde mikrofon ve kamera barındıran mekanizma buldu.

ATM'den sökülen düzenekler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada banka görevlileri, kart yuvasının sahte olduğunu belirlemeden hemen önce ATM'den para çeken iki üniversite öğrencisini kartlarını iptal ettirmeleri konusunda uyardı.

PARTNERYeni yaşını böyle kutladıYeni yaşını böyle kutladı
İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındıİlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı
Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 81'inci yılı kutlandıAtatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 81'inci yılı kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana ATM düzenek

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...

Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı

İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı

PKK'nın sözde Belçika sorumlusu Devlet Aslan yakalandı

PKK'nın sözde Belçika sorumlusu Devlet Aslan yakalandı

Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?

Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?

Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında

Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.