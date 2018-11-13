Adana'da bakkal dükkanında yangın

Adana'da çıkan yangında bir bakkal dükkanı kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yolların dar olması nedeniyle araçlarını iş yerine yaklaşık 15 metre mesafede durdurarak alevlere müdahalede bulundu.
Ekiplerin, binanın üst katındaki eve sıçramadan söndürdüğü yangın sonucu bakkal dükkanında hasar meydana geldi.
İtfaiye ekipleri yaptıkları ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.
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