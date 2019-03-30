Adana'da bar önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da bar önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir bardan çıkan Ömer I. ve Tuncay B'ye 3 kişi tabancayla ateş ederek kaçtı.

Saldırıda yaralanan Ömer İ. ve Tuncay B, çevredeki vatandaşların araçlarıyla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Ömer İ. buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Tuncay B'nin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları incelemede 4 boş kovan buldu.

Ekipler, olaya karıştığı tespit edilen ve kentte başka bir barı işlettiği ileri sürülen H.B, C.B ve D.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

