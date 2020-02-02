HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana’da bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 14:37 | Son Güncelleme

Adana’da yapılan uygulamada piyasa değeri 25 bin lira olan bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Park alanında kaçakçılığı önlemek için uygulama başlattı.

Adana’da yapılan uygulamada piyasa değeri 25 bin lira olan bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Park alanında kaçakçılığı önlemek için uygulama başlattı. Yapılan uygulama sırasında polis yolcu otobüsünden şüphelendi. Yolcu otobüsü durdurulup bagajında yapılan aramada, valizlerin içinde piyasa değeri 25 bin lira olan bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Polis olayla ilgili A.K., L.B. ve Ş.Ç.’yi gözaltına aldı.
Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNERNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacakNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacak
Manisa'da depremManisa'da deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da peş peşe depremler

Elazığ'da peş peşe depremler

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti

Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Son dakika: Manisa'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Manisa'da deprem

Rus savaş uçakları Halep’i vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Rus savaş uçakları Halep’i vurdu

Otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1’i çocuk 12 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Meral Akşener şehit Fethi Sekin'in anıtına çelenk bıraktı

Akşener şehit Fethi Sekin'in anıtına çelenk bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.