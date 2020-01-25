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Adana'da cezaevi firarisi hükümlü durakta otobüs beklerken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

Adana'da cezaevi firarisi hükümlü durakta otobüs beklerken yakalandı

Adana'da cezaevi firarisi hükümlü durakta otobüs beklerken yakalandı

Adana'da kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü durakta otobüs beklerken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "yağma, yaralama ve tehdit" suçlarından kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan açık cezaevi firarisi Hakan Kalan'ın (36) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, firari hükümlüyü merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde durakta otobüs beklerken yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adana'da cezaevi firarisi hükümlü durakta otobüs beklerken yakalandı

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