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Adana'da darp edilip eve kilitlenen kadın kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 02:20 | Son Güncelleme

Adana'da darp edilip eve kilitlenen kadın kurtarıldı

Adana'da, birlikte yaşadığı kişi tarafından darp edildikten sonra eve kilitlenen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde, bir sitedeki apartmanda bir kadının darp edildiği ve "imdat" çığlığı duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Sesin geldiği kata ulaşan ekipler, A.Ç'nin birlikte yaşadığı Z.K. tarafından darp edildikten sonra eve kilitlendiğini tespit etti. A.Ç'den sağlık durumu hakkında bilgi alan ekipler, adrese ambulans istedi.

Yapılan çalışmalara rağmen kapının açılmaması üzerine olay yerine sevk edilen CANKUR ekipleri, demir kapının kilitlerini kırarak kadına ulaştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı ve kafasından darp edildiği belirlenen A.Ç, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili araştırma sonucu, A.Ç'nin Z.K. ile akşam yemeğinden sonra çıkan tartışmada darp edildiği belirlendi.

Z.K'nin, 5 yaşındaki kız çocuğunu sitenin güvenlik görevlisinin yanına bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Polis, taksici olduğu öğrenilen Z.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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