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Adana’da DEAŞ operasyonu

29.12.2020 14:19 | Son Güncelleme:
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Adana’da DEAŞ operasyonu

Adana’da DEAŞ terör örgütünde faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Adana İl Jandarma Komutanlığınca, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi, Çadırlar bölgesinde ikamet eden Suriye ülkesi uyruklu A.Ş.’nin yasa dışı yollardan Ocak ayı içerisinde Suriye’ye giderek DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösterdiği, bu süre içerisinde terör örgütü saflarında savaştığı ve Mayıs ayı içerisinde yasa dışı yollardan tekrar Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi.Şahsın yakalanmasına yönelik yapılan operasyon sonucunda, A.Ş.

Adana’da DEAŞ terör örgütünde faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi, Çadırlar bölgesinde ikamet eden Suriye ülkesi uyruklu A.Ş.’nin yasa dışı yollardan Ocak ayı içerisinde Suriye’ye giderek DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösterdiği, bu süre içerisinde terör örgütü saflarında savaştığı ve Mayıs ayı içerisinde yasa dışı yollardan tekrar Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi.
Şahsın yakalanmasına yönelik yapılan operasyon sonucunda, A.Ş. ikametinde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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