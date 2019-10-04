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Adana'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 10:15 | Son Güncelleme

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla giren Suriyeli Esad Casim El Samo (41) ve Muhammed Kazanı (29) yakaladı.  Terörle Mücadale ekipleri ve İstihbarat ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları saptanan Esad Casim El Samo ve Muhammed Kazan'ın Adana'ya yasa dışı yollarla geldiği ihbarını aldı.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

ADANA,(DHA)- ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla giren Suriyeli Esad Casim El Samo (41) ve Muhammed Kazanı (29) yakaladı.
Terörle Mücadale ekipleri ve İstihbarat ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları saptanan Esad Casim El Samo ve Muhammed Kazan'ın Adana'ya yasa dışı yollarla geldiği ihbarını aldı. Şüphelilerin adreslerini saptayan ekipler, El Samo ve Kazan'ı yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerin Suriye’de örgüt adına petrol satışı yaptıkları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan her 2 şüpheli sınır dışı edildi.

FOTOĞRAF

Adana'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

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