Adana'da firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Tim Büro Amirliği ekipleri, Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri bir kişiye "dur" ihtarında bulundu.
Kaçmaya başlayan kişi kovalamaca sonucu yakalandı.
Polis merkezine götürülen şüphelinin, hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Tamer G. olduğu tespit edildi.
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