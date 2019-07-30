Adana'da gasp iddiası

Adana'da bir kişi, kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından gasbedildiği iddiasıyla polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Onur Aygün (29), kuş almak için geldiği merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, kendisini polis olarak tanıtan 3 kişinin ellerine plastik kelepçe takıp üzerindeki 2 bin 300 lira para ile bir çeyrek altını aldıklarını iddia etti.

Aygün, çevredeki vatandaşların yardımıyla elindeki kelepçeleri söktükten sonra polise başvurduğunu kaydetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

