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Adana’da gastronomi şöleni yaşanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 13:16 | Son Güncelleme

Adana mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturacak olan 3.

Adana mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturacak olan 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “Bu kadim kentin hem ulusal ve hem de uluslararası arenada daha fazla tanınması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi.
Adana Valiliğinin ev sahipliğinde 4-6 Ekim tarihleri arasında “Büyük Akdeniz Şöleni” temasıyla düzenlenecek olan "3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" için kentteki bir restoranda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, ilçe belediye başkanları, STK temsilciler, sosyal medya fenomenleri ve basın mensupları katıldı.
Toplantının açılışında festivalle ilgili detaylar paylaşıldı. Festivalde uluslararası isimlerin yanı sıra ünlü şeflerin ve yerel ustaların şovlarıyla üç gün boyunca Adana’da bir gastronomi şöleni yaşanacak.

“Hedefimiz 5-10 milyon turist”
Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentte son 3-4 yıldır olumlu gelişmelerin olduğunu ve Adana’nın kabuğunu değiştirdiğini belirterek, “Gerilemeye başlayan, Adana’ya yakışmayan bir seyir izlemeye başlayan kentimiz bir başka yöne dönüyor. Kabuk değiştiriyor. Burada bir sürü etkinliğin, yapılan işlerin etkisi var. Lezzet Festivali, Altın Koza Film Festivali, Kebap ve Şalgam Festivali ve Portakal Çiçeği Karnavalını yapıyoruz. Hepsinin güzellikleri tatma konusunda artısı var. Bunun en büyük göstergesi neredeyse turist gelmeyen memleketimize bugün 1 milyon turist gelmeye başladı. Hedefimiz 5-10 milyon turist olmalı. Bu çok yakın gelecekte olacak bir şey değil ama bunu gerçekleştiren sebeplere de bakmak lazım. Adana’da bunlar önceden yok muydu. Adana tarım kenti, lezzet diyarı, bir ucu deniz, bir ucu dağ olan bir kentimiz değil miydi. Bizim göreve gelmemiz ve birlikte çalışma arzumuz vardı. Bir takım kaptanına ihtiyacımız vardı. O da Vali Mahmut Demirtaş oldu. Çok teşekkür ediyoruz ” diye konuştu.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise “Festivale katılmak üzere ilimize gelen konuklarımızın en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve kentimizden memnuniyet içerisinde ayrılmaları için tüm hemşehrilerimiz ve işletmelerimiz gereken duyarlılığı, ilgiyi ve alakayı göstermelidir” diye konuştu.

“Gastronomi destinasyonuna dönüştüreceğiz”
Adana’nın gastronomi kenti olması için gerekli adımların atılacağını kaydeden Demirtaş, “Unesco tarafından Adana’nın gastronomi kenti olarak tescillenmesi ile 32 ürüne ilişkin coğrafi işaret alınması hususlarındaki başvurularımıza bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Bu fevkalade önemli adımlarla Adana’nın gastronomi turizmine dair potansiyelini daha üst seviyelere çıkaracağız. Adana Lezzet Festivali, Gastronomi Kenti ve Coğrafi İşaret Başvuruları başta olmak üzere, gerçekleştirdiğimiz tüm proje ve çalışmalarla Adana’yı önemli bir gastronomi destinasyonuna mutlaka dönüştüreceğiz. Kentimizin gastronomi başta olmak üzere tüm turizm potansiyelini harekete geçirecek her projeyi desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu kadim kentin hem ulusal ve hem de uluslararası arenada daha fazla tanınması, bilinmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceği” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Vali Demirtaş, Adana’yı tekrardan tarım, sanayi, lojistik ve turizm başta olmak üzere her alanda parlayan yıldıza dönüştüreceklerini belirtti.

Adana’da gastronomi şöleni yaşanacak

Adana’da gastronomi şöleni yaşanacak

Adana’da gastronomi şöleni yaşanacak

Adana’da gastronomi şöleni yaşanacak

Adana’da gastronomi şöleni yaşanacak

Adana’da gastronomi şöleni yaşanacak

Adana’da gastronomi şöleni yaşanacak

Adana’da gastronomi şöleni yaşanacak

Adana’da gastronomi şöleni yaşanacak

Adana’da gastronomi şöleni yaşanacak

Adana’da gastronomi şöleni yaşanacak

Adana’da gastronomi şöleni yaşanacak

Adana’da gastronomi şöleni yaşanacak

Adana’da gastronomi şöleni yaşanacak

Adana’da gastronomi şöleni yaşanacak
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