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Adana'da gözaltına alınan 1'i kadın 12 HDP'li adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 12:13 | Son Güncelleme

ADANA'da, HDP İl eş Başkanı Gülseren T.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi, 'terör örgütü PKK ile bağlantılı olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla gözaltına alındı.  Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında örgütle bağlantılı olduğu ve örgüt propagandası yaptığı iddia edilen HDP İl eş Başkanı Gülseren T.'nin de bulunduğu 12 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı.

Adana'da gözaltına alınan 1'i kadın 12 HDP'li adliyeye sevk edildi

ADANA, (DHA)- ADANA'da, HDP İl eş Başkanı Gülseren T.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi, 'terör örgütü PKK ile bağlantılı olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında örgütle bağlantılı olduğu ve örgüt propagandası yaptığı iddia edilen HDP İl eş Başkanı Gülseren T.'nin de bulunduğu 12 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı. 20 Mart'ta Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat, KOM, Asayiş şube ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, aralarında HDP İl Eş Başkanı Gülseren T.'nin de bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gülseren T. ile Hüseyin B.'nin, HDP Adana il binasında Almanya'da 400 bin euro'ya devredilecek bir işyeri için anlaşamayan kişilere 'sözde mahkeme ve yargılama' yaptıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, yağma, PKK/KCK terör örgütü adına tehdit, silahlı terör örgütü adına suç işleme' suçlarından mahkemeye sevk edildi.

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Adana'da gözaltına alınan 1'i kadın 12 HDP'li adliyeye sevk edildiAdana'da gözaltına alınan 1'i kadın 12 HDP'li adliyeye sevk edildiAdana'da gözaltına alınan 1'i kadın 12 HDP'li adliyeye sevk edildiAdana'da gözaltına alınan 1'i kadın 12 HDP'li adliyeye sevk edildi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunlara ve diğer terör suçu işleyenlere en az 20 yıl ceza verin ki bir daha örgüte katılıp böyle şeyler yapmasınlar ama cezalar çok yetersiz !!!
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