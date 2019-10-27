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Adana'da iş vaadiyle dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 10:40 | Son Güncelleme

İş ilanına başvuran kadına kendisini özel bir hastanenin başhekimi olarak tanıtıp 3 bin lirasını aldığı öne sürülen zanlı yakalandı

Adana'da bir kadını iş vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polise başvuran Hüsniye A. (28), internetteki bir kariyer sitesinde yer alan, özel hastaneye ait iş ilanına başvurusu üzerine telefonla arandığını belirtti.

Kendisini hastanenin başhekimi olarak tanıtan kişinin "işe başlaması için verdiği hesaba 3 bin lira yatırması gerektiğini" söylediğini anlatan Hüsniye A, parayı göndermesinin ardından bu kişiye ulaşamadığını bildirdi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlı Fatih K'yi (34) yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana dolandırıcılık

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