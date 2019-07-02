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Adana'da köpeğe işkence iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 21:16 | Son Güncelleme

Adana Valiliği, İl Jandarma Komutanlığında görevliyken disiplinsizlik nedeniyle açığa alınan personelin, köpeğe işkence yaptığının belirlenmesi üzerine, idari ve disiplin soruşturması başlattı

Adana Valiliğince, İl Jandarma Komutanlığında görevliyken disiplinsizlik nedeniyle açığa alınan personelin, köpeğe işkence yaptığının belirlenmesi üzerine, konuyla ilgili idari ve disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte bir köpeğe işkence edilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve yapılan ihbarlar üzerine, araştırma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan araştırmada, görüntüdeki kişinin İl Jandarma Komutanlığında görevliyken disiplinsiz davranışları nedeniyle 22 Mayıs'ta açığa alınan bir personel olduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Adı geçen şahıs hakkında konuyla ilgili idari ve disiplin soruşturması başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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