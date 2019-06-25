Adana'da nehre giren 3 genç elektrik akımına kapıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde girdikleri Seyhan Nehri'nde elektrik akımına kapılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kışla Mahallesi'nde, nehir yatağının altından geçtiği belirlenen elektrik hattında henüz belirlenmeyen nedenle yaşanan patlama sonucu suda yüzen Mustafa Ş. (17), Osman G. (17) ve Ahmet Resul K. (17) akıma kapıldı.

Arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarılan 3 genç, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gençlerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

