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  4. Adana’da korku dolu anlar! Pitbull, hurda taşıyan ata böyle saldırdı

Adana’da korku dolu anlar! Pitbull, hurda taşıyan ata böyle saldırdı

30.06.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da sokakta pitbull cinsi bir köpek hurda taşıyan ata saldırdı. Atın kendini savunmaya çalışması ile at arabası üzerindeki 2 kişinin korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adana’da korku dolu anlar! Pitbull, hurda taşıyan ata böyle saldırdı

Merkez Yüreğir ilçesinde hurda toplayan Gökhan Önen ile arkadaşı Aziz Işılay, at arabasıyla Sinanpaşa Mahallesi’nde ara sokakta giderken tasması bulunan pitbull cinsi köpek ata saldırdı.

KORKUDAN MÜDAHALE EDEMEDİLER

Sıçrayıp ağzını ısıran pitbulldan kurtulmak için çaba sarf eden at bir süre sonra kurtuldu. Ancak pitbull kendisini savunmaya çalışan ata saldırmaya devam etti. Bu arada at arabası üzerinde korku dolu anlar yaşayan 2 kişi pitbulla müdahale edemedi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Sokaktaki sesleri duyan çevredekilerin müdahalesiyle saldırgan köpek, attan uzaklaştırıldı. At ise hızla sokaktan uzaklaşırken park halindeki bir otomobile çarptı.

BARINAĞA TESLİM EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı çalışma sonucu sahipsiz olduğu öğrenilen pitbull, barınağa teslim edildi.

Atın sahibi Gökhan Önen şikayetçi olmazken, veteriner hekime götürülerek tedavi edilen atın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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