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Adana'da sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 20:13 | Son Güncelleme

İmalathane olarak kullanılan depoda 11,5 ton sahte içki ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde imalathaneye dönüştürülen depoya düzenlenen baskında 11,5 ton sahte içki ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayışlı Mahallesi'nde bir evin bodrum katındaki depoda kurulan sahte içki imalathanesine baskın düzenledi.

Polis ekiplerince imalathanede yapılan aramada 11,5 ton sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Sahte içkileri imha eden polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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adana sahte içki Seyhan seyhan ilçesi

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