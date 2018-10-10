Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde imalathaneye dönüştürülen depoya düzenlenen baskında 11,5 ton sahte içki ele geçirildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayışlı Mahallesi'nde bir evin bodrum katındaki depoda kurulan sahte içki imalathanesine baskın düzenledi.
Polis ekiplerince imalathanede yapılan aramada 11,5 ton sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Sahte içkileri imha eden polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması
TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle polise, askere ve korucuya müjde!
Antalya'da şaşkına çeviren göründü! Her yeri beyaza bürüdü
Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!
İkisi de kadın! 'Bu da benden sana hediye olsun' deyip...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt
Amazon İstanbul'da çalışacak yazılım mühendisi arıyor!
ABD'den FBI teklifi: Suudiler isterse İstanbul'a ekip yollarız
Bakanlıktan hayati uyarı, sakın yemeyin! 'İhtiyaç halinde 114'ü arayın'
OnePlus 6T ne zaman geliyor? Heyecan yaratan gelişme...
Okuyucu Yorumları 0 yorum