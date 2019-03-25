Adana'da terör propagandası davasında karar

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan tutuksuz 13 sanıktan, 7'sinin 7 ay 15 gün ila 1 yıl 15 gün arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 6'sının ise beraatine karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Savunması alınan sanık Ö.Y, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını ifade ederek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanıklar da terör örgütü propagandası yapmadıklarını belirterek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanıklar S.Y, K.B, B.Ö, N.B, Ö.Y, V.Y. ve F. A'nın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması, sanıklar D.G, M.Ş, E.A, B.Ç, Ç.Ç. ve A.A'nın ise delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan sanıklar S.Y, K.B, B.Ö, N.B, Ö.Y, V.Y. ve F.A'nın 7 ay 15 gün ila 1 yıl 15 gün arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, sanıklar D.G, M.Ş, E.A, B.Ç, Ç.Ç. ve A.A'nın ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

