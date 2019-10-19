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Adana'da "torbacı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 10:10 | Son Güncelleme

Merkez Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen, sokakta uyuşturucu satan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi ve Barbaros ile Sarıçam ilçesindeki Kemalpaşa mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 141 gram eroin, 7,13 gram sentetik uyuşturucu ve 2,37 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler Fayık B. (20), Ümit Y. (23) ve Eren U. (29) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.

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