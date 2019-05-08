Adana'da üç çocuğunu öldüren anne hakim karşısında

Adana'da 3, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla öldürüp ardından bileklerini keserek intihara kalkışan anne hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Selma C. ile avukatı katıldı.

Duruşma öncesi kimlik sorgusu yapılan Selma C, zabıt katibinin "Kaç çocuğun var" sorusuna, "Çocuklarım yok" diyerek cevap verdi.

Sanığın Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılan muayenesinde cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildiğini belirten Mahkeme Başkanı, iddianameyi okuyarak kadından savunma yapmasını istedi.

Selma C. savunmasında, eşinin arada sırada kendisine şiddet uyguladığını, bu yüzden sürekli intihar etmeyi düşündüğünü ve depresyona girdiğini iddia etti.

Olaydan önce bir sürü ilaç içtiğini ileri süren Selma C, "Bilincim yerinde değildi. Ne yaptığımı bilmiyorum. Eşimden başka, eşimin babası ve amcaları da bana şiddet uyguluyorlardı. Çocuklarımı çok seviyordum bilinçli şekilde yapmadım." ifadesini kullandı.