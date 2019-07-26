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Adana'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 08:48 | Son Güncelleme

Polisin düzenlediği operasyonda 2 kilo 100 gram esrar, 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Adana'da 2 kilo 100 gram esrar, 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, gözaltına alınan 5 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Küçükdikili ile Yüreğir ilçesindeki Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu sattığını belirlediği kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 kilo 100 gram esrar ve 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler Şahin K. (21), Bayram Ö. (27), Yakup T. (29), Emrah E. (31) ve Emrah A. (32) gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 5 zanlı sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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