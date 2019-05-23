Adana'da uyuşturucu satan çift tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA) - ADANA'da Muhammet G. (34) ve Necla A.(43) uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle tutuklandı. Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında polis, birlikte yaşadıkları belirlenen Muhammet G. ve Necla A.'yı yakaladı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, 5 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 990 liraya el koydu. Emniyette işlemleri tamamlanan Muhammet G. ve Necla A., sevkedildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

