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  4. Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 08:13 | Son Güncelleme

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 24 şüphelinin yakalanması için kent merkezindeki bazı adreslere baskın düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda baskın yapılan evlerde narkotik dedektör köpekler yardımıyla arama yapıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
adana narkotik operasyon

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