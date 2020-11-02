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Adana’da uyuşturucu tacirlerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 16:03 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.Adana İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmada, ilçeye bağlı Ferhatlı Mahallesi’nde ikamet eden S.K.

Adana’da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Adana’nın Kozan ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmada, ilçeye bağlı Ferhatlı Mahallesi’nde ikamet eden S.K. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda S.K.’nin aracında ve evinde bin 500 gram kubar esrar maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği 9 bin 650 TL para ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. ile birlikte 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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