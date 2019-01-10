Adana'da yağmurla birlikte tarım arazileri sular altında kaldı

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/KARATAŞ (Adana), (DHA)- ADANA'nın Karataş ilçesinde son 3 günde etkili olan yağmurla birlikte 70 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

Adana'da yıllara göre ocak ayında metrekareye 650 kilogram yağmur yağarken, son 3 günde Ceyhan ve Karataş ilçelerinde ise metrekareye toplam 700 kilo yağış düştü. Yağış nedeniyle barajlar tam doluluk seviyesine ulaşınca, taşkın riskine karşı baraj kapakları açılarak nehirlere su verildi. Baraj sularının verildiği Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin denize yakın bölümlerinde taşkınlar oldu, rakımı düşük tarım arazileri suya gömüldü.

KREDİLER ERTELENSİN

Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, ilçede çoğu narenciye bahçesi ve buğday ekili tarla olan 70 bin dönüm arazinin sular altında kaldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinin bölgede çalışma yaptığını kaydeden Yeşilyaprak, "Yağışlar şimdilik sakinleşti ama önümüzdeki hafta için de sağanak uyarısı var. Tarım İl Müdürlüğü çiftçinin zararını hesaplamak için çalışmalara başlayacak. Suların çekilmesini bekliyoruz. Daha sonra bölgenin afet alanı olarak belirlenip, çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan kredi borçlarının ertelenmesini bekliyoruz" dedi.

