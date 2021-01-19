HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da yasa dışı bahis oynatan 7 kişi tutuklandı

Adana’da yasa dışı bahis oynatan 7 kişi tutuklandı

19.01.2021 02:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Adana’da yasa dışı bahis oynatan 7 kişi tutuklandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 5 gün önce düzenlenen yası dışı bahis operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 5 gün önce düzenlenen yası dışı bahis operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelerden 7 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 15 Ocak Cuma günü, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, 3 ay teknik ve fiziki takip yapan Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün şafak vakti 63 zanlıyı yakalamak için 70 adrese 600 polisle baskın yaptı. Yapılan baskınlarda yakalanan 54 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette sorgulanan 32 şüpheli savcı talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Sorguları devam eden 22 işe emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 22 kişiden 7’si tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 6 kişiye de yurt dışına çıkma yasağı verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Eskişehir’de termometreler -17’yi gördüEskişehir’de termometreler -17’yi gördü
04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya ekibini yıkan olay! Beyninde tümör çıktı

Eşkıya ekibini yıkan olay! Beyninde tümör çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü atlatanların 3'te birinde tespit edildi

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü atlatanların 3'te birinde tespit edildi

Soylu duyurdu! Cuma 'PAK' başlıyor

Soylu duyurdu! Cuma 'PAK' başlıyor

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

18 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

18 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak

Eskişehir’de termometreler -17’yi gördü

Eskişehir’de termometreler -17’yi gördü

Sosyolog Prof. Nur Vergin, hayatını kaybetti

Ünlü profesör evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Bakan Akar, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Bakan Akar, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği’ni ziyaret etti

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na geçmiş olsun ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.