Adana'da yaşlı kadının para dolu cüzdanının çalınması

Adana'da yaşlı kadını takip edip içinde bin avro ve 900 lira olan cüzdanını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık iki ay önce merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde komşusunu ziyaret ettikten sonra evine dönen Ayşe Dönmez'i (80) takip edip balkona bıraktığı içinde bin avro ile 900 lira bulunan cüzdanını çaldığı ileri sürülen 3 zanlının kimliğini tespit etti.

Ekipler, yaptığı operasyonla şüpheliler Runi A. (22),Tayfun K. (23) ve Sefa Ç'yi (23) yakaladı.

Şüphelilerden Runi A'nın ifadesinde, "cüzdanı kendisinin çaldığını, parayı da arkadaşlarıyla paylaştığını" söylediği iddia edildi.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye gönderilen şüphelilerden Runi A. tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde 26 Haziran'da Ayşe Dönmez komşusunu ziyaret ettikten sonra evine döndüğü sırada üç kişi tarafından takip edilmişti.

Şüpheliler, yaşlı kadının içinde bin avro ve 900 lira olan cüzdanını balkondaki sedirin üzerine bırakarak eve girmesinin ardından cüzdanı alıp kaçmıştı.

Üç zanlının, olayın ardından kaçması bir bakkal dükkanının güvenlik kamerasına yansımıştı.

