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Adana’daki FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:20 | Son Güncelleme

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘askeri mahrem’ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 42’si muvazzaf, 7’si emekli, 3’ü KHK ile meslekten ihraç edilen toplam 52 asker şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında şu ana kadar 12’si Adana’da olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan 30 şüpheli gözaltına alındı.Hava ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli 1 albay, 1 hakim yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 35 astsubay ve 9 uzman çavuş rütbesindeki asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendiriliyor.Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘askeri mahrem’ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 42’si muvazzaf, 7’si emekli, 3’ü KHK ile meslekten ihraç edilen toplam 52 asker şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında şu ana kadar 12’si Adana’da olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan 30 şüpheli gözaltına alındı.
Hava ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli 1 albay, 1 hakim yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 35 astsubay ve 9 uzman çavuş rütbesindeki asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendiriliyor.
Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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