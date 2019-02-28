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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 20:20 | Son Güncelleme

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, aralarında eski Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'ın da yer aldığı tutuksuz 12 sanığın yargılanması sürdürüldü.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Aldırmaz ile eski Adana Ticaret Borsası Başkanı Muammer Çalışkan'ın da aralarında yer aldığı bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada verdiği esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanıklar Çalışkan ile A.S, M.V, M.D. ve B.K'nin hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti.

Savunması alınan sanık Aldırmaz, FETÖ üyesi olmadığını belirterek, şunları söyledi:

''Ben kapatılan Kanuni Üniversitesi yönetiminde dört ay kadar üyelik yaptım. Sonra kendi rızamla buradan istifa ettim. Görev yaptığım sürede belediyenin kaynaklarını FETÖ/PDY'ye aktarmadım. Dönemimle ilgili teftiş geçirdim. Müfettişlerden olumsuz not almadım. Sohbet toplantılarına katılmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim.''

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından kararını açıklamak için duruşmayı yarına erteledi.

- İddianame

İddianamede, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Aldırmaz için "terör örgütüne üye olmak, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet, nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 35 yıla kadar, diğer sanıklar için de 5 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, vasfı üniversite alanı olan arazinin konut alanına çevrilerek FETÖ'ye yüksek meblağlarda finansman sağlandığı, hiçbir faaliyette bulunulmamasına rağmen çeşitli ülkelere gidildiği ve masrafların belediyeye ödettirildiği belirtildi.

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