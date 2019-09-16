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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 18:18 | Son Güncelleme

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski polis 14 sanığın yargılanmasına devam edildi - Tanık M.K’nin ifadesinden: - "2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na girdim. Bizden sorumlu örgüt abisi E.A. evime gelerek sınavda çıkacak soruları bana verdi. Sınavda çıkan soruların yüzde 70'i bana verilen sorular içerisinden çıkmıştı"

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski polis tutuksuz 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkemede ilk önce tanık olarak dinlenen M.K, 2011-2014 yılları arasında FETÖ'nün sohbet toplantılarına katıldığını söyledi.

Sohbet toplantılarında himmet adı altında yardım toplandığını belirten tanık M.K, ''Örgüte belirli miktarlarda himmet parası veriyorduk. Bu sohbet toplantılarına huzurda bulunan sanık Ö.O.B. de katılıyordu. Bir süre sonra Ö.O.B'nin de bu yapıdan ayrıldığını biliyorum. 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na girdim. Bizden sorumlu örgüt abisi E.A. evime gelerek sınavda çıkacak soruları bana verdi. Bu sorular fotokopi şeklindeydi. E.A. bana sınav sorularını verirken yanımızda kimse yoktu. Sınavda çıkan soruların yüzde 70'i bana verilen sorular içerisinden çıkmıştı. E.A. başka kimseye soru verdi mi? Bilmiyorum.'' ifadesini kullandı.

Savunma yapan sanık Ö.O.B. de FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek ''Sohbet toplantılarına katıldığımı önceki aşamalarda söylemiştim. 2014 yılında bu örgütle bağlantımı tamamen kestim. Tanığın beyanları beni doğrulamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını iddia ederek beraatlerine karar verilmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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