HABER

Adana'daki "zimmete para geçirme" davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

Müşteri hesaplarından sahte imzalarla 721 bin 773 lirayı zimmetine geçirdiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapse mahkum edilen banka yöneticisi sanık, Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılanması sonucu aynı cezaya çaptırıldı

Adana'da müşterilerin hesaplarından sahte imzalarla 721 bin 773 lirayı zimmetine geçirdiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapse çarptırılan banka yöneticisi sanık, Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden yargılanması sonucu aynı cezaya mahkum edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Selma G, Tamer A. ve Mehmet İ. ile taraf avukatları katıldı.

Banka avukatı, eylemin 5 yıl boyunca devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı da daha önce verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanıklardan banka yöneticisi Sema G'nin cezalandırılmasını, diğer sanıkların beraatine karar verilmesini talep etti.

Son savunması sorulan Sema G. de tanıdık müşterilerin hesaplarını kullandığını belirterek, ''Daha önceki belgelere bakıp imzaları müşterilerin imzalarına benzetiyordum. 5 yıl gibi bir sürede bu parayı uhdeme aldım. Bu paranın tamamını iade ettim. Tüm yaşadıklarımı önceki aşamalarda ayrıntılı olarak anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ederim.'' dedi.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Selma G'yi "nitelikli zimmet" suçundan önce 15 yıl 6 gün hapis cezasına mahkum etti. Soruşturma başlamadan önce bankanın tüm zararını gidermesi ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle sanığın cezası 4 yıl 2 aya indirildi.

Sanığın kardeşi Mehmet İ. ile Tamer A'nın ise suçları işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine karar verildi.

- Olay

Bir bankanın bölge satış yöneticisi Selma G'nin, 17 Mayıs 2011-15 Şubat 2016'da birçok kez müşteri hesaplarından onların imzalarını kullanmak ve taklit etmek suretiyle sahte özel belge ve talimatlar hazırlayarak, kardeşi Mehmet İ'nin yardımıyla, aile dostları Tamer A'nın başka bir bankadaki hesabına toplamda 721 bin 773 lira transfer yaptığı iddia edilmişti.

Banka müşterilerinin şikayeti üzerine 3 şüpheli hakkında dava açılmıştı.

Yargılama sonucunda Selma G. 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edilmiş, Tamer A. ve Mehmet İ'nin ise beraatine karar verilmişti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, dava konusu olaya ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan mütalaa alınmadan hüküm kurulması gerekçesiyle kararı bozmuştu.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Gaziantep’te dolmalık biber hasadı başladıGaziantep’te dolmalık biber hasadı başladı
Adana kebabına alternatif "ütü tost"Adana kebabına alternatif "ütü tost"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Bankacılık hüküm karar zimmet davası

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Çin'in deney odası: Şanghay

Burası dünyanın en kalabalık ülkesinin göz bebeği

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Son dakika! TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.