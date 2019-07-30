Adana'da müşterilerin hesaplarından sahte imzalarla 721 bin 773 lirayı zimmetine geçirdiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapse çarptırılan banka yöneticisi sanık, Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden yargılanması sonucu aynı cezaya mahkum edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Selma G, Tamer A. ve Mehmet İ. ile taraf avukatları katıldı.

Banka avukatı, eylemin 5 yıl boyunca devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı da daha önce verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanıklardan banka yöneticisi Sema G'nin cezalandırılmasını, diğer sanıkların beraatine karar verilmesini talep etti.

Son savunması sorulan Sema G. de tanıdık müşterilerin hesaplarını kullandığını belirterek, ''Daha önceki belgelere bakıp imzaları müşterilerin imzalarına benzetiyordum. 5 yıl gibi bir sürede bu parayı uhdeme aldım. Bu paranın tamamını iade ettim. Tüm yaşadıklarımı önceki aşamalarda ayrıntılı olarak anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ederim.'' dedi.