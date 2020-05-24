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Adapazarı'nda kan donduran olay! Yakınları sinir krizi geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2020 23:08 | Son Güncelleme

Adapazarı'nda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Irak uyruklu A.H. (23) isimli kadın, evde yalnız olduğu sırada kendini iple doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi. Genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

Adapazarı'nda kan donduran olay! Yakınları sinir krizi geçirdi

Adapazarı Maltepe Mahallesi Armutlu Sokakta ailesiyle birlikte yaşayan A.H., iddiaya göre evde yalnız olduğu sırada salıncağın ipi ile kendini doğal gaz borusuna astı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eve gelen yakınları, genç kadını ipe asılı halde görünce sinir krizi geçirirken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde A.H.'nin yaşamını yitirdiği belirledi. A.H.’nin yakın tarihte amcasını kaybettiği ve bu yüzden bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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