Adayların pankartlarına zarar veren kadına gözaltı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN'da, siyasi partilerin adaylarının yerel seçime yönelik pankartlarını karalayıp, yırtan G.Ö. (63) isimli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan G.Ö., hakkında '298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a muhalefet' ve 'mala zarar verme' suçlarından adli işlem uygulanıp, serbest bırakıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. G.Ö. isimli kadın, elindeki keçeli kalemle siyasi partilerin adaylarının yerel seçime yönelik duvarlardaki pankartlarını karaladı ve yırttı. Kadının pankartlara zarar verdiğini gören çevredekiler, tepki gösterip, cep telefonlarının kameralarıyla da görüntü çekti. İhbar üzerine, meydana polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan G.Ö., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. G.Ö., hakkında '298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a muhalefet' ve 'mala zarar verme' suçlarından adli işlem uygulanarak, serbest bırakıldı.

Erzincan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "İlimiz merkez Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan siyasi partilerden bazılarına ait pankartları keçeli kalem ile boyamak ve pankarta kalem batırmak suretiyle zarar veren Erzincan 1956 doğumlu G.Ö. isimli şahıs şikayet üzerine yakalanmıştır. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şahıs hakkında 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefetten ve mala zarar verme suçundan adli işlem başlatılmıştır" denildi.

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