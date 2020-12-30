HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aden’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde patlama sesi

Aden’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde patlama sesi

30.12.2020 19:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemen’in Aden kentindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında patlama sesi duyulduğu bildirildi.Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yemin eden Yemen’in yeni hükümetinin üyelerinin, Aden Havalimanına ulaştığı sırada meydana gelen patlamanın yankıları sürüyor.

Yemen’in Aden kentindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında patlama sesi duyulduğu bildirildi.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yemin eden Yemen’in yeni hükümetinin üyelerinin, Aden Havalimanına ulaştığı sırada meydana gelen patlamanın yankıları sürüyor. Patlamanın ardından yeni hükümet üyeleri, Aden’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayına götürüldü. Yerel kaynaklar, havalimanındaki patlamanın ardından hükümet yetkililerin götürüldüğü Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Patlamanın kaynağı henüz bilinmezken, can kayıplarına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hükümetin suçladığı Husiler patlamanın sorumluluğunu üstlenmedi
Aden Havalimanındaki patlamada 22 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı 65’e yükseldi. Yemen Enformasyon Bakanı Moammar Al-Eryani patlamaya yönelik yaptığı açıklamada, hükümetin tüm üyelerinin güvende olduğunu duyurdu. Al-Eryani açıklamasında, “Halkımıza hükümet üyelerinin iyi olduğuna dair güvence veriyoruz ve sizi temin ederim ki İran destekli Husi silahlı grubunun korkakça terörist saldırısı bizi görevimizi yerine getirmekten caydırmayacaktır" ifadelerini kullandı. Al-Eryani, patlamadan İran destekli Husileri sorumlu tutarken, Husiler patlamayla bir ilgilerinin olmadığını ifade etti.
Birleşmiş Milletler’in (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ise havalimanındaki patlamayı "kabul edilemez bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi ve kınadı.
Öte yandan yeni Yemen hükümetinin üyeleri, Yemen Cumhurbaşkanı Abdu Rabbu Mansour Hadi’nin önünde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yemin etmişti. Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığındaki yeni hükümetin 24 bakandan kurulduğu açıklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi
Lütfi Elvan öncülüğünde 6 bakanın katılımıyla toplantı yapıldıLütfi Elvan öncülüğünde 6 bakanın katılımıyla toplantı yapıldı
KPSS puanına göre memur alan kurumların listesi!KPSS puanına göre memur alan kurumların listesi!

En Çok Okunan Haberler

Yemen'de havalimanı terminalinde patlama!

Yemen'de havalimanı terminalinde patlama!

Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı! Maskesi olay oldu

Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı! Maskesi olay oldu

Şişli'de hareketli anlar: Hemşire rehin alındı

Şişli'de hareketli anlar: Hemşire rehin alındı

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Diyarbakır'da AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı

Diyarbakır'da AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı

Muğla'da korkunç olay! Eve gelen yakınları acı gerçekle yüzleşti

Muğla'da korkunç olay! Eve gelen yakınları acı gerçekle yüzleşti

30 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Kobani olayları soruşturmasında flaş gelişme: Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame

Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame

Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

Lütfi Elvan öncülüğünde 6 bakanın katılımıyla 'ekonomi ve reform toplantısı' yapıldı

Lütfi Elvan öncülüğünde 6 bakanın katılımıyla toplantı yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.