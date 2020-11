Adet gecikmesi nedir? Adet gecikmesinin nedenleri neler?

Her gün binlerce kadın adet düzensizliği sebebiyle hastaneye başvuruyor. Hemen hemen her kadında görülen adet düzensizliğinin altında başka hastalıklar yatıyor olabilir. Adet düzensizliğini küçümsememeli ve bir an önce doktora görünmelisiniz.

Adet gecikmesi deyip küçümsemeyin!

Sağlıklı her kadın ergenlik döneminden menopoz dönemine kadar adet görür. Adet süreleri arasında 21-35 gün olan kadınlar normal bir adet dönemi geçiriyor demektir. Bu sürenin dışında olan sürelerde adet gören kadınlarda adet gecikmesi vardır denilebilir. Kimi adet gecikmeleri gebeliğe bağlı olabileceği gibi kimi adet gecikmeleri ise başka hastalıkların habercisi niteliğinde olabilir.

Adet gecikmesi nedir?

Adet döngüsü ya da Menstrüasyon dönemi, 21-35 gün arasında kadınlarda gerçekleşen kanama olayıdır. Bu olayın 21 ile 35 gün dışında gerçekleşmesi olayına ise “adet gecikmesi” adı verilir. Adeti gecikmiş olarak adlandırabilmek için normal zamanı üzerinden 7 gün geçmesi gerekmektedir.

Menstrüasyon dönemi;

Adet oluşumu için önce beyin kısmında bulunan hipotalamus bölgesi hipofiz bezini uyarır. Bu uyarılma sonucunda LH ve FSH hormonları salgılanır.

Bu hormonlar kan ile birlikte tüm vücudu dolaşarak yumurtalıklara gelir. Yumurtalıklardan bir kısmının olgunlaşması bu hormonlar sayesinde başlar.

Yumurtaların içinde bulunduğu kese olgunlaşma sonucu çatlar. Çatlayan keseden çıkan yumurta, döllenebilmesi için follapi tüpü adı verilen bir kanala geçer.

Bu arada rahim olası bir döllenme için bebek için hazırlanır. Gebelik oluşmuş gibi bütün hormonlar buna uygun olarak salgılanır.

Yumurta döllenmediği zaman kandaki progesteron hormonu artarken östrojen hormonu azalmaya başlar.

Progesteron hormonuna maruz kalan kalınlaşmış rahim duvarı, vajina aracılığıyla vücuttan dışarı atılır.

Daha sonra yumurta döllenmediği için kırılır ve o da vücuttan dışarı kan ile birlikte atılır.

Gebelik olması halinde yukarıda sayılan işlemlerden olan, rahim duvarı dökülmesi ve yumurtanın kırılıp vücut dışına atılması olayı gerçekleşmez. Yani kısaca gebelik durumunda adet kanaması görülmez. Adet gecikmelerinde adından da anlaşılacağı gibi bu döngü belirli bir süre ileri kaymaktadır. Yılda 1-2 defa gerçekleşen adet gecikmeleri insan sağlığı açısından önemli olmasa da senede 3 ve 3’ten fazla gerçekleşen adet gecikmelerinin mutlaka sebebi araştırılmalıdır.