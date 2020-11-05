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Adet gecikmesi nedir? Adet gecikmesinin nedenleri neler?

Perihan Gövel Perihan Gövel
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Amerika’da yapılan araştırmalar sonucunda hemen hemen her kadında adet düzensizliğinin olduğu görülmüştür. Zamanından sonra gerçekleşen adet kanamaları, adet gecikmesi olarak adlandırılır. Adet gecikmesinin altında onlarca hastalık olabileceğini biliyor musunuz?

Adet gecikmesi nedir? Adet gecikmesinin nedenleri neler?

İçindekiler

  • Adet gecikmesi deyip küçümsemeyin!
  • Adet gecikmesi nedir?
  • Adet gecikmesi belirtileri nelerdir?
  • Adet gecikmesi sebepleri nelerdir?
  • Adet gecikmesi tedavi yöntemleri nelerdir?

Her gün binlerce kadın adet düzensizliği sebebiyle hastaneye başvuruyor. Hemen hemen her kadında görülen adet düzensizliğinin altında başka hastalıklar yatıyor olabilir. Adet düzensizliğini küçümsememeli ve bir an önce doktora görünmelisiniz.

Adet gecikmesi deyip küçümsemeyin!

Sağlıklı her kadın ergenlik döneminden menopoz dönemine kadar adet görür. Adet süreleri arasında 21-35 gün olan kadınlar normal bir adet dönemi geçiriyor demektir. Bu sürenin dışında olan sürelerde adet gören kadınlarda adet gecikmesi vardır denilebilir. Kimi adet gecikmeleri gebeliğe bağlı olabileceği gibi kimi adet gecikmeleri ise başka hastalıkların habercisi niteliğinde olabilir.

Adet gecikmesi nedir?

Adet döngüsü ya da Menstrüasyon dönemi, 21-35 gün arasında kadınlarda gerçekleşen kanama olayıdır. Bu olayın 21 ile 35 gün dışında gerçekleşmesi olayına ise “adet gecikmesi” adı verilir. Adeti gecikmiş olarak adlandırabilmek için normal zamanı üzerinden 7 gün geçmesi gerekmektedir.

Menstrüasyon dönemi;

  • Adet oluşumu için önce beyin kısmında bulunan hipotalamus bölgesi hipofiz bezini uyarır. Bu uyarılma sonucunda LH ve FSH hormonları salgılanır.
  • Bu hormonlar kan ile birlikte tüm vücudu dolaşarak yumurtalıklara gelir. Yumurtalıklardan bir kısmının olgunlaşması bu hormonlar sayesinde başlar.
  • Yumurtaların içinde bulunduğu kese olgunlaşma sonucu çatlar. Çatlayan keseden çıkan yumurta, döllenebilmesi için follapi tüpü adı verilen bir kanala geçer.
  • Bu arada rahim olası bir döllenme için bebek için hazırlanır. Gebelik oluşmuş gibi bütün hormonlar buna uygun olarak salgılanır.
  • Yumurta döllenmediği zaman kandaki progesteron hormonu artarken östrojen hormonu azalmaya başlar.
  • Progesteron hormonuna maruz kalan kalınlaşmış rahim duvarı, vajina aracılığıyla vücuttan dışarı atılır.
  • Daha sonra yumurta döllenmediği için kırılır ve o da vücuttan dışarı kan ile birlikte atılır.

Gebelik olması halinde yukarıda sayılan işlemlerden olan, rahim duvarı dökülmesi ve yumurtanın kırılıp vücut dışına atılması olayı gerçekleşmez. Yani kısaca gebelik durumunda adet kanaması görülmez. Adet gecikmelerinde adından da anlaşılacağı gibi bu döngü belirli bir süre ileri kaymaktadır. Yılda 1-2 defa gerçekleşen adet gecikmeleri insan sağlığı açısından önemli olmasa da senede 3 ve 3’ten fazla gerçekleşen adet gecikmelerinin mutlaka sebebi araştırılmalıdır.

Adet gecikmesi belirtileri nelerdir?

Adet gecikmesinin ne olduğunu öğrenmiştiniz. Gelin bu olay öncesi vücudunuzda ne tür değişiklikler olabilir bunlara bakalım:

  • Adet gecikmesi yaşayan kadınlar fiziksel olarak herhangi bir belirti görmezler.
  • Yalnızca psikolojik olarak kendilerini huzursuz ve sinirli hissederler.
  • Bu sinirlilik ve huzursuzluk hali adet gecikmesi belirtilerinden sayılabilir.
  • Kasıklarda ve karın bölgesinde kramp ve benzeri ağrılar da görülebilir.
    7-10 arası gecikmelerin senede 3 kereden daha fazla tekrarlanması durumunda mutlaka bir doktora görünmelisiniz.

Adet gecikmesi sebepleri nelerdir?

Fizyolojik ya da hormonal olarak herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kadınlar, düzenli olarak adet kanaması görür. Kanamaların 21 ile 35 gün arasında gerçekleşmesi adet dönemi için normal olarak kabul edilir. 7 ile 10 gün arasında geciken adet kanamaları, adet gecikmeleri olarak tanımlanır. Adet gecikmesinin nedenlerine gelicek olursak onlarca farklı sebep çıkacaktır. Adet gecikmesi neden olur? İşte adet kanamasının gecikmesine yol açan bazı sebepler:
Stres: Stres vücudun organından tutun hormonlarına kadar bütün sistemleri olumsuz etkilediğinden adet gecikmelerine yol açması kaçınılmazdır. Adet gecikmesi sebepleri arasında birinci sırada gösterilir.
Hamilelik: Hamilelik döneminde kadın adet görmez. Hamilelik de bir tür adet gecikmesi olarak adlandırılabilir.
Bebek emzirme: Bebek emziren anneler, adet düzensizliği yaşayabilir ya da hiç adet görmeyebilir.
Doğum kontrol hapları: Enjeksiyon halinde ya da tablet olarak alınan herhangi bir doğum kontrol ilacı da adet düzensizliğine yol açabilir.
Tiroit bezi problemleri: Tiroit bezi ile ilgili sağlık sorunları hormonal dengesizliğe yol açacağından adet düzensizliklerine yol açabilir.
Fazla kilo: Kilo, özellikle obezite kişinin tüm hormonal dengesini etkilediğinden adet gecikmelerine neden olabilir.
Düşük kilo: Kişinin beklenmedik bir şekilde kilo kaybetmesi hormonal dengesizliğe yol açabilir. Hormonal dengesizlik sonucu adet gecikmesi olayı kaçınılmaz olmaktadır.
Menopoz: Menopoz döneminin başlangıç aşamasında kanamalar düzensizleşerek adet döneminde gecikmeler yaşanmaktadır.
Kronik hastalıklar: Hormonal dengenin bozulmasına yol açan tüm rahatsızlıklar adet döneminin gecikmesine sebep olabilir.
Polikistik Over Sendromu: Yumurtalıklarda oluşan kist benzeri yapılan hem fiziksel hem de hormonal olarak vücudu etkilediğinden adet düzensizliklerine sebep olur.

Adet gecikmesi tedavi yöntemleri nelerdir?

Hastanın adet döneminde 7 günden daha fazla gecikme olması ile hastaya adet gecikmesi tanısı konur. Adet gecikmesi şikayetiyle doktora başvuran hastaya doktorun ilk yapacağı şey onun anamnezini almak olacaktır. Doktor anamnezi üzerine hastaya adeti ile ilgili bazı sorular daha sorarak adet gecikmesi altında herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığını anlamaya çalışır. Hastanın hormonal durumunu bilmek isteyen doktor sizi ilgili laboratuvara gönderip bazı testleri yaptırmanızı isteyecektir. Laboratuvar yanında bazı görüntüleme teknikleri sayesinde fiziksel olarak herhangi bir rahatsızlığınızın olup olmadığını belriemek için MR, tomografi, röntgen gibi görüntüleme belgeleri isteyebilir. Bunların sonuçlarına göre adet gecikmesi çözüm yönteminin nasıl olacağını doktorunuz söyleyecektir.

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