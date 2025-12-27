Doğalgaz faturasını düşürecek ayarlar açıklandı! Petekler neden ısınmıyor?

Kış aylarında peteklerin bir türlü ısınmaması ve faturaların yükselmesi birçok evde ortak bir sorun haline geldi. Isıtma sistemleri üzerine çalışan uzmanlara göre bu problemin nedeni çoğu zaman teknik arıza değil, peteklerin yanlış kullanım şekli.

TERMOSTATİK VANALAR ISIYI KONTROL ALTINA ALIYOR

Sadece tasarruf aracı olarak görülen termostatik vanalar, aslında ısınma hızını artıran önemli ekipmanlar arasında yer alıyor. Ortam sıcaklığını algılayarak peteğe giren su miktarını otomatik ayarlayan bu sistem, kombinin gereksiz yere çalışmasını da engelliyor.

Uzmanların önerdiği kullanım şekli ise şöyle:

Salon ve oturma odalarında daha yüksek ayar

Yatak odaları için orta seviye

Güneş alan odalarda düşük ayar

Bu sayede hem daha dengeli bir sıcaklık sağlanıyor hem de enerji kaybı önleniyor.

VANALARI SONUNA KADAR AÇMAK SANDIĞINIZ KADAR MASUM DEĞİL

Evlerde en sık yapılan hataların başında tüm petek vanalarının tamamen açık bırakılması geliyor. Bu durum sıcak suyun tesisat içinde dengesiz dolaşmasına neden oluyor. Kombiye yakın petekler hızla ısınırken, uzak odalardaki petekler yeterince verimli çalışamıyor.

Uzmanlara göre doğru denge için:

Kombiye yakın peteklerin vanası biraz kısılmalı

En uzak petekler tamamen açık tutulmalı

Az kullanılan odalarda vanalar orta seviyeye getirilmeli

Bu ayarlama sayesinde sıcak su tesisat boyunca daha dengeli dağılır ve evin tamamı daha kısa sürede ısınır.

PETEKLERİN ÖNÜNÜ KAPATMAK ISINMAYI YAVAŞLATIYOR

Peteklerin önüne yerleştirilen koltuklar, uzun perdeler ya da dekoratif kaplamalar, sıcak havanın odaya yayılmasını ciddi şekilde engelliyor. Uzmanlara göre bu durum, ısınma süresini uzattığı gibi enerji tüketimini de artırıyor.

Daha verimli bir ısınma için:

Perdeler peteklerin üzerine gelmemeli

Büyük mobilyalar petek önünü kapatmamalı

Petek üstleri raf veya örtüyle örtülmemeli

Petek önü açık bırakıldığında sıcak hava daha hızlı yükselerek odanın kısa sürede ısınmasını sağlıyor.

PETEK ARKASINDAKİ ISI KAYBI GÖZDEN KAÇIYOR

Birçok evde peteklerin arkasındaki duvarlar, üretilen ısının önemli bir bölümünü emerek verimi düşürüyor. Isı yalıtım uzmanları, petek arkasına yerleştirilen yansıtıcı panellerin bu kaybı büyük ölçüde engellediğini belirtiyor.

Bu paneller sayesinde:

Isı duvar yerine odaya yönlendiriliyor

Petekler daha kısa sürede etkili ısı yayıyor

Özellikle dış cephe duvarlarında fark net şekilde hissediliyor

Uygulaması oldukça kolay olan bu yöntem, kısa sürede sonuç veriyor.