Doğalgaz faturasını düşürecek ayarlar açıklandı! Petekler neden ısınmıyor?

Kış aylarında peteklerin bir türlü ısınmaması ve faturaların yükselmesi birçok evde ortak bir sorun haline geldi. Isıtma sistemleri üzerine çalışan uzmanlara göre bu problemin nedeni çoğu zaman teknik arıza değil, peteklerin yanlış kullanım şekli.
Sadece tasarruf aracı olarak görülen termostatik vanalar, aslında ısınma hızını artıran önemli ekipmanlar arasında yer alıyor. Ortam sıcaklığını algılayarak peteğe giren su miktarını otomatik ayarlayan bu sistem, kombinin gereksiz yere çalışmasını da engelliyor.
Uzmanların önerdiği kullanım şekli ise şöyle:
Bu sayede hem daha dengeli bir sıcaklık sağlanıyor hem de enerji kaybı önleniyor.
Evlerde en sık yapılan hataların başında tüm petek vanalarının tamamen açık bırakılması geliyor. Bu durum sıcak suyun tesisat içinde dengesiz dolaşmasına neden oluyor. Kombiye yakın petekler hızla ısınırken, uzak odalardaki petekler yeterince verimli çalışamıyor.
Uzmanlara göre doğru denge için:
Bu ayarlama sayesinde sıcak su tesisat boyunca daha dengeli dağılır ve evin tamamı daha kısa sürede ısınır.
Peteklerin önüne yerleştirilen koltuklar, uzun perdeler ya da dekoratif kaplamalar, sıcak havanın odaya yayılmasını ciddi şekilde engelliyor. Uzmanlara göre bu durum, ısınma süresini uzattığı gibi enerji tüketimini de artırıyor.
Daha verimli bir ısınma için:
Petek önü açık bırakıldığında sıcak hava daha hızlı yükselerek odanın kısa sürede ısınmasını sağlıyor.
Birçok evde peteklerin arkasındaki duvarlar, üretilen ısının önemli bir bölümünü emerek verimi düşürüyor. Isı yalıtım uzmanları, petek arkasına yerleştirilen yansıtıcı panellerin bu kaybı büyük ölçüde engellediğini belirtiyor.
Bu paneller sayesinde:
Uygulaması oldukça kolay olan bu yöntem, kısa sürede sonuç veriyor.
