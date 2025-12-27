KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Doğalgaz faturasını düşürecek ayarlar açıklandı! Petekler neden ısınmıyor?

Kış aylarında kombi çalıştığı halde evin bir türlü ısınmaması ve doğalgaz faturalarının her geçen ay daha da kabarması, milyonlarca hanede aynı soruyu gündeme getiriyor. Isıtma uzmanlarına göre sorun çoğu zaman kombide değil, peteklerin yanlış ayarlarında gizli. Üstelik tesisata dokunmadan, ekstra masraf yapmadan yapılacak birkaç basit düzenleme sayesinde peteklerin daha hızlı ısınması ve enerji veriminin ciddi şekilde artması mümkün.

Doğalgaz faturasını düşürecek ayarlar açıklandı! Petekler neden ısınmıyor?
Sedef Karatay

Kış aylarında peteklerin bir türlü ısınmaması ve faturaların yükselmesi birçok evde ortak bir sorun haline geldi. Isıtma sistemleri üzerine çalışan uzmanlara göre bu problemin nedeni çoğu zaman teknik arıza değil, peteklerin yanlış kullanım şekli.

TERMOSTATİK VANALAR ISIYI KONTROL ALTINA ALIYOR

Sadece tasarruf aracı olarak görülen termostatik vanalar, aslında ısınma hızını artıran önemli ekipmanlar arasında yer alıyor. Ortam sıcaklığını algılayarak peteğe giren su miktarını otomatik ayarlayan bu sistem, kombinin gereksiz yere çalışmasını da engelliyor.

Uzmanların önerdiği kullanım şekli ise şöyle:

  • Salon ve oturma odalarında daha yüksek ayar
  • Yatak odaları için orta seviye
  • Güneş alan odalarda düşük ayar

Bu sayede hem daha dengeli bir sıcaklık sağlanıyor hem de enerji kaybı önleniyor.

Doğalgaz faturasını düşürecek ayarlar açıklandı! Petekler neden ısınmıyor? 1

VANALARI SONUNA KADAR AÇMAK SANDIĞINIZ KADAR MASUM DEĞİL

Evlerde en sık yapılan hataların başında tüm petek vanalarının tamamen açık bırakılması geliyor. Bu durum sıcak suyun tesisat içinde dengesiz dolaşmasına neden oluyor. Kombiye yakın petekler hızla ısınırken, uzak odalardaki petekler yeterince verimli çalışamıyor.

Uzmanlara göre doğru denge için:

  • Kombiye yakın peteklerin vanası biraz kısılmalı
  • En uzak petekler tamamen açık tutulmalı
  • Az kullanılan odalarda vanalar orta seviyeye getirilmeli

Bu ayarlama sayesinde sıcak su tesisat boyunca daha dengeli dağılır ve evin tamamı daha kısa sürede ısınır.

Doğalgaz faturasını düşürecek ayarlar açıklandı! Petekler neden ısınmıyor? 2

PETEKLERİN ÖNÜNÜ KAPATMAK ISINMAYI YAVAŞLATIYOR

Peteklerin önüne yerleştirilen koltuklar, uzun perdeler ya da dekoratif kaplamalar, sıcak havanın odaya yayılmasını ciddi şekilde engelliyor. Uzmanlara göre bu durum, ısınma süresini uzattığı gibi enerji tüketimini de artırıyor.

Daha verimli bir ısınma için:

  • Perdeler peteklerin üzerine gelmemeli
  • Büyük mobilyalar petek önünü kapatmamalı
  • Petek üstleri raf veya örtüyle örtülmemeli

Petek önü açık bırakıldığında sıcak hava daha hızlı yükselerek odanın kısa sürede ısınmasını sağlıyor.

Doğalgaz faturasını düşürecek ayarlar açıklandı! Petekler neden ısınmıyor? 3

PETEK ARKASINDAKİ ISI KAYBI GÖZDEN KAÇIYOR

Birçok evde peteklerin arkasındaki duvarlar, üretilen ısının önemli bir bölümünü emerek verimi düşürüyor. Isı yalıtım uzmanları, petek arkasına yerleştirilen yansıtıcı panellerin bu kaybı büyük ölçüde engellediğini belirtiyor.

Bu paneller sayesinde:

  • Isı duvar yerine odaya yönlendiriliyor
  • Petekler daha kısa sürede etkili ısı yayıyor
  • Özellikle dış cephe duvarlarında fark net şekilde hissediliyor

Uygulaması oldukça kolay olan bu yöntem, kısa sürede sonuç veriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırmızı lahana keserek milyonlarca izlendi!Kırmızı lahana keserek milyonlarca izlendi!
Hafta sonu burçları neler bekliyor?Hafta sonu burçları neler bekliyor?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kış doğalgaz doğalgaz faturası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.