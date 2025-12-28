Yorgunluk ve halsizliği yoğun iş temposu sandı: Gerçek bambaşka çıktı! Boynu şişmeye başlayınca...

24 yaşındaki Rachel Christensen, üniversite yıllarında yoğun hayatı ve iş temposu arasında yaşadığı yorgunluk ve kaygıyı normal sandı. Hatta 2023 yılında boynunda fark ettiği yumruya aldırış etmedi. Dokuz ay boyunca kendi kendine geçmesini umdu, ta ki 2024 Mart’ında uzman bir doktora gidip tetkik yaptırana kadar.

ÖMÜR BOYU DİKKAT ETMELİ

Kanser teşhisinin ardından Christensen, büyük bir ameliyatla tiroit bezini ve etkilenen lenf düğümlerini aldırdı. Ameliyat başarılı geçti ve genç kadın artık kanserden tamamen temizlendi. Ancak tiroit bezinin alınması, hormon dengesini sağlamak için yaşam boyu hormon takviyesi almasını gerektiriyor.

SOSYAL MEDYADA FARKINDALIK YARATMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Christensen, ameliyat sonrası hayatını düzene sokmak için düzenli kan testi yaptığını, diyetine dikkat ettiğini ve sağlıklı yaşamı destekleyen yöntemler uyguladığını söylüyor. Ailesinin desteğiyle zor süreci atlatan Christensen, sosyal medyada hikayesini paylaşarak tiroit kanseri farkındalığı yaratmayı amaçlıyor.