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Adeta şifa deposu: Vücuttaki tıkanıklığı açar, iltihabı söker atar! Enfeksiyonu bitiren doğal antibiyotik

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.03.2024 10:44
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Udi hindi, alternatif tıp alanında uzun yıllardan beri vazgeçilmez bitkiler arasında yer alıyor. Uzak Doğu Asya'dan dünyaya yayılan bu bitki adeta şifa deposu özelliği taşıyor. En çok yağ şekliyle kullanılan bu faydalı bitki, özellikle üst solunum sorunu yaşayn kişilerin bir numaralı tercihi.

Adeta şifa deposu: Vücuttaki tıkanıklığı açar, iltihabı söker atar! Enfeksiyonu bitiren doğal antibiyotik

Bir Uzak Doğu Asya bitkisi olan udi hindi, tarçına benzer ve çubuk şeklinde bir görünüme sahiptir. Mikrop kırıcı bir özelliğe sahip olan udi hindi toz ve yağ şeklinde kullanılmaktadır. Vücuda pek çok faydası olan yağın her bitki yağında olduğu gibi fazla kullanımı zararlı olacağından kullanım miktarına dikkat edilmesinde fayda var. Bu mucize bitki mide, karaciğer ve his kuvveti için birebirdir. Vücuttaki yeli defeder, tıkanıkları açar ve iltihapları hızlıca iyileştirir.

SAYMAKLA BİTMEYEN FAYDALARI

Ud

Udi hindi yağı faydaları şu şekildedir:

  • Mikrop kırıcı özelliği bulunur,
  • Enfeksiyon ve iltihapların vücuttan atılmasına yardımcı olur,
  • Cilt yanığı, egzema, kesik, böcek ısırığı gibi pek çok cilt hastalıklarının tedavi edilmesinde kullanılır,
  • Boğaz ve mide ağrılarına iyi gelir,
  • Antioksidan kaynağı olmasından dolayı vücuttaki toksinlerin arınmasını sağlar ve böylece kanser hücreleriyle savaşır,
  • Böbrek ve safra taşlarına iyi gelir,
  • Soğuk algınlığı ve nezle gibi mevsimsel olan hastalıkların tedavi sürecini hızlandırır.
  • Solunum yollarını açabilir ve burun tıkanıklığına da iyi gelir,
  • Yorgunluğu alma özelliği bulunur ve stresi de azaltır.

Udi hindi3

Dipnot: Udi hindi yağı zararları, düzenli ve bilinçli tüketildiğinde yoktur. Fakat fazla tüketildiği zaman vücutta beklenmeyen reaksiyonlara sebep olabilir. Bu sebeple udi hindi yağı tüketimi günlük olarak iki kaşıktan fazla olmamalıdır.

KULLANIM YÖNTEMLERİ

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  • Udi hindi yağı çay olarak içilebilir,
  • Maskelerde kullanılır,
  • Pekmez veya bal ile karıştırılıp içilebilir,
  • Su içine birkaç damla damlatılarak da tüketilebilir.
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