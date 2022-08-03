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Adı konulmayan yeni hastalıktan 89 kişi hayatını kaybetti! Dünya Sağlık Örgütü alarmda

03.08.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19, maymun çiçeği virüsü, gizemli hepatit derken yeni bir hastalık daha baş gösterdi. Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıklara bir yenisi daha eklendi. Adı henüz konulmayan hastalığın adresi Güney Sudan oldu. Güney Sudan’da tam olarak tespit edilemeyen salgın hastalıktan 89 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Adı konulmayan yeni hastalıktan 89 kişi hayatını kaybetti! Dünya Sağlık Örgütü alarmda

Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıklara bir yenisi daha ekleniyor. Güney Sudan’da ortaya çıkan ve tam olarak tespit edilemeyen salgın hastalık endişe yarattı. Gizemli hastalık yüzünden şimdiye kadar 89 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

DSÖ ALARMDA

Dünya Sağlık Örgütü de hastalığın kaynağını ve ne olduğunu araştırmak amacıyla bölgeye ekip yolladı. DSÖ'de görevli doktorlar hemen işe koyuldu ve halkın içtiği su ve yediği yiyecekleri incelemeye aldı.

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KOLERA DEĞİL

Ayrıca Jonglei Eyaleti Fangak'a gönderilen ilk örneklerden sonuçlar da geldi. Sonuçlara göre insanların ölümüne neden olan hastalığın kolera olmadığı tespit edildi. Ekipler hala çalışmalarını sürdürüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Sudan
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