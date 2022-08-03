Adı konulmayan yeni hastalıktan 89 kişi hayatını kaybetti! Dünya Sağlık Örgütü alarmda

Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıklara bir yenisi daha ekleniyor. Güney Sudan’da ortaya çıkan ve tam olarak tespit edilemeyen salgın hastalık endişe yarattı. Gizemli hastalık yüzünden şimdiye kadar 89 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

DSÖ ALARMDA

Dünya Sağlık Örgütü de hastalığın kaynağını ve ne olduğunu araştırmak amacıyla bölgeye ekip yolladı. DSÖ'de görevli doktorlar hemen işe koyuldu ve halkın içtiği su ve yediği yiyecekleri incelemeye aldı.

KOLERA DEĞİL

Ayrıca Jonglei Eyaleti Fangak'a gönderilen ilk örneklerden sonuçlar da geldi. Sonuçlara göre insanların ölümüne neden olan hastalığın kolera olmadığı tespit edildi. Ekipler hala çalışmalarını sürdürüyor.



