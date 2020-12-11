Adı taciz iddialarına karışan yazar İbrahim Çolak'ın intihar ettiği iddia edildi

İhtiyar Kitapevi’nin sahibi İbrahim Çolak, sosyal medyada yer alan paylaşımlarda tacizle suçlanmıştı.

İbrahim Çolak'ın paylaştığı bir gönderi ile intihar mesajı vermesinin ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar, Çolak'ın hayatını kaybettiğini iddia etti.

Çolak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İSMAİL KILIÇASLAN: İBRAHİM ÇOLAK İNTİHAR ETTİ

Yazar Çolak'ın intihar edip etmediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Yenişafak yazarı gazeteci İsmail Kılıçaslan, Çolak'ın intihar ettiğini belirtti.

Kılıçarslan iletisinde, "İbrahim Çolak intihar ederek son verdi hayatına. Ne diyeyim, ne yazayım bilmiyorum. Bildiğim tek şey intiharın hiçbir şart altında çözüm ve uygun son olmadığı... Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

