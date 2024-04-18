Adıgey Cumhuriyeti Başkanı Kumpıl Murat, KAFFED Heyeti'ni kabul etti. Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) tarafından yapılan açıklamaya göre; görüşmede Başkan Yardımcısı Bella Hakunova, Kültür Bakanı Yuri Autlev, Eğitim Bakan Yardımcısı Susanna Paranuk, Dönüş Komitesi Başkanı Şhalaho Asker, Adige Xase Başkanı Tlemeşok Ramazan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Yetkilileri Olga Şalimova ve İgor Terziyan hazır bulundu.

"ATILACAK KARŞILIKLI ADIMLAR İLE TÜRKİYE VE RUSYA İLİŞKİLERİ DE OLUMLU ANLAMDA ETKİLENECEK"

Açıklamada, Adıgey Cumhuriyeti Başkanı Kumpıl Murat'ın son kongrede seçilmiş olan Başkan Ünal Uluçay ve yönetim kurulunu tebrik ederek başarılar dilediği ve özellikle "Anavatana Yüzü Dönük Olan KAFFED" mesajından duydukları memnuniyeti dile getirdiği belirtildi. Bununla birlikte görüşmede heyetin başlıklar halinde ilettiği konularda gereken desteği vereceğini, ayrıca atılacak karşılıklı adımlar ile Türkiye ve Rusya ilişkilerinin de olumlu anlamda etkileneceğini belirttiği aktarıldı.

Buna ek olarak açıklamada Başkan Kumpıl Murat'ın heyet tarafından gündeme getirilen anavatanda eğitim, üniversiteler arası ilişkiler, dönüş çalışmaları, turizm, arkeoloji konferansı, dil konferansı gibi konularda uygun şartların oluşması halinde gerek cumhuriyet bütçesinden gerekse federal bütçeden destekle yapılabileceğini belirttiği bilgisi de verildi.

Söz konusu açıklamada ayrıca anavatan konusunun gündeme gelmesinden ve konunun sahiplenilmesinden duyduğu memnuniyeti belirttiği, dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan Çerkeslerin, bulundukları ülkelere sunduğu pozitif katkılara vurgu yaptığı ifade edildi.

Başkan Kumpıl Murat'ın Ɓaşlanılan işlerin yarım bırakılmamalısının, somut hedefler doğrultusunda çalışılmasının önemini vurguladığı da aktarıldı.

Son olarak açıklamada, Başkan Kumpıl Murat'ın görüşmeden sonra heyet onuruna ve heyete teşekkürlerini sunduğu belirtildi.