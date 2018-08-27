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Adile Naşit'in adı hatıra ormanıyla yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 12:00 | Son Güncelleme

Adile Naşit'in adı hatıra ormanıyla yaşatılacak

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Sezen Aksu, Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden Adile Naşit'in adını hatıra ormanı ile yaşatacak.

Tema Vakfı açıklamasına göre, Aksu, 1987 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Adile Naşit anısına, Tema Vakfı aracılığıyla 5 bin fidanlık hatıra ormanı kurdu.

Orman Genel Müdürlüğü ve Tema Vakfı iş birliği ile Denizli'de tesis edilen sahalara kızılçam türü fidan dikimleri yapıldı.

Fidanların 2 bin 152 adedi Çal ve 2 bin 848 adedi ise Sundurlu'da bulunan iki ayrı ağaçlandırma sahasında toprakla buluşturuldu.

Sezen Aksu, daha önce 2013 yılı boyunca verdiği konserlerinden elde edilen gelirlerin bir bölümünü Tema Vakfı'nın Manisa Salihli Gökköy Hatıra Ormanı'na aktararak 5 bin adet fidan diktirmişti.

Bugüne kadar 19 bin fidan diken Aksu, ayrıca 2008 yılında müzik adamları Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı'nın adlarına 4 bin fidanı Tema Vakfı'nın Antalya Döşemealtı Hatıra Ormanı'na, 2015 yılında söz yazarı Aysel Gürel adına ise 5 bin adet fidanı Balıkesir Kepsut'ta Aysel Gürel Hatıra Ormanı'nda toprakla buluşturmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
adile naşit sezen aksu

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